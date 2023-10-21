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Англия
21 октября 2023, 19:55 |
403
1

Кухаревич и Русин приняли участие в поражениях своих команд

Стали известны оценки украинских футболистов

21 октября 2023, 19:55 |
403
1
Кухаревич и Русин приняли участие в поражениях своих команд
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Сегодня, 21 октября проходит 12-й тур английского Чемпионшипа в котором «Суонси» на домашнем поле проиграл лидеру сезона «Лестеру» со счетом 1:3, а «Сандерленд» уступил на выезде «Сток Сити» – 1:2.

Украинский нападающий «лебедей» Николай Кухаревич начал сегодняшний поединок на скамье для запасных и появился на поле только на 95-й минуте. Его выступление портал Whoscored оценил в 6 баллов.

Назарий Русин, который вышел на поле на 66-й минуте, получил такую же оценку – 6.

Чемпионшип. 12-й тур, 21 октября

Сток Сити – Сандерленд – 2:1

Голы: Ммаэ, 7, Макнелли, 47, – Кларк, 10.

Суонси – Лестер – 1:3

Голы: Граймс, 20 – Вестергорд, 44, Фатаву, 63, Ихеаначо, 87.

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Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
чемпионшип сильнее упл будет, эх
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