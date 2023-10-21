Кухаревич и Русин приняли участие в поражениях своих команд
Стали известны оценки украинских футболистов
Сегодня, 21 октября проходит 12-й тур английского Чемпионшипа в котором «Суонси» на домашнем поле проиграл лидеру сезона «Лестеру» со счетом 1:3, а «Сандерленд» уступил на выезде «Сток Сити» – 1:2.
Украинский нападающий «лебедей» Николай Кухаревич начал сегодняшний поединок на скамье для запасных и появился на поле только на 95-й минуте. Его выступление портал Whoscored оценил в 6 баллов.
Назарий Русин, который вышел на поле на 66-й минуте, получил такую же оценку – 6.
Чемпионшип. 12-й тур, 21 октября
Сток Сити – Сандерленд – 2:1
Голы: Ммаэ, 7, Макнелли, 47, – Кларк, 10.
Суонси – Лестер – 1:3
Голы: Граймс, 20 – Вестергорд, 44, Фатаву, 63, Ихеаначо, 87.
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