Кухаревич и Русин приняли участие в поражениях своих команд

Сегодня, 21 октября проходит 12-й тур английского Чемпионшипа в котором «Суонси» на домашнем поле проиграл лидеру сезона «Лестеру» со счетом 1:3, а «Сандерленд» уступил на выезде «Сток Сити» – 1:2.

Украинский нападающий «лебедей» Николай Кухаревич начал сегодняшний поединок на скамье для запасных и появился на поле только на 95-й минуте. Его выступление портал Whoscored оценил в 6 баллов.

Назарий Русин, который вышел на поле на 66-й минуте, получил такую же оценку – 6.

Чемпионшип. 12-й тур, 21 октября

Сток Сити – Сандерленд – 2:1

Голы: Ммаэ, 7, Макнелли, 47, – Кларк, 10.

Суонси – Лестер – 1:3

Голы: Граймс, 20 – Вестергорд, 44, Фатаву, 63, Ихеаначо, 87.