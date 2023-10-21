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Англия
21 октября 2023, 19:31 |
1250
0

Стала известна оценка Забарного в матче против Вулверхэмптона

«Борнмут» проиграл «волкам» 1:2

21 октября 2023, 19:31 |
1250
0
Стала известна оценка Забарного в матче против Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур Английской премьер-лиги. «Вулверхэмптон» на последних минутах вырвал победу в выездном матче против «Борнмута» – 2:1.

За хозяев с первых минут вышел на поле защитник Илья Забарный. Украинец отыграл полный матч, получил предупреждение на 34-й минуте. Портал Whoscored оценил его выступление в 6.2 балла. Лучшими игроками «вишен» были признаны полузащитники Филипп Билланг и голкипер Нету – у обоих оценка 7.1.

Лучший игрок матча – защитник «Вулверхэмптона» Крейг Доусон, которого оценили в 8.4 балла.

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Вулверхэмптон Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут WhoScored
Источник Sport.ua
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