Стала известна оценка Забарного в матче против Вулверхэмптона

Сегодня, 21 октября, проходит 9-й тур Английской премьер-лиги. «Вулверхэмптон» на последних минутах вырвал победу в выездном матче против «Борнмута» – 2:1.

За хозяев с первых минут вышел на поле защитник Илья Забарный. Украинец отыграл полный матч, получил предупреждение на 34-й минуте. Портал Whoscored оценил его выступление в 6.2 балла. Лучшими игроками «вишен» были признаны полузащитники Филипп Билланг и голкипер Нету – у обоих оценка 7.1.

Лучший игрок матча – защитник «Вулверхэмптона» Крейг Доусон, которого оценили в 8.4 балла.