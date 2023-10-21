СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября

В субботу, 21 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Александрия – Колос

2.75 – 2.85 – 2.95

19:30 Челси – Арсенал

3.39 – 3.37 – 2.36

19:30 Севилья – Реал Мадрид

4.62 – 4.42 – 1.75

22:00 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед

8.80 – 5.75 – 1.37