Другие новости21 октября 2023, 18:31 | Обновлено 21 октября 2023, 18:37
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября
Важные события во всех видах спорта
21 октября 2023, 18:31 | Обновлено 21 октября 2023, 18:37
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В субботу, 21 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Александрия – Колос
19:30 Челси – Арсенал
19:30 Севилья – Реал Мадрид
22:00 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед
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