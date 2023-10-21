Сегодня, 21 октября, в 11-м туре УПЛ «Александрия» на домашнем КСК «Ника» будет принимать «Колос». Поединок начнется в 19.00.

Стали известны стартовые составы команд:

Александрия: Ермаков, Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Смирный, Шостак, Михайленко

Запасные: Шевченко, Кравченко, Эрнандес, Кулаковский, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Скорко, Джевани, Безерра, Погорелый, Долгий

Колосс: Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Милько, Демченко, Сантос, Попов, Ильин

Запасные: Горох, Мисак, Золотов, Гончаренко, Богданов, Болбат, Великан, Мякушко, Салабай, Безбородько