Виталий Сачко – Лоренцо Сонего. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 октября украинский теннисист Виталий Сачко (№164 АТР) начнет выступления на турнире АТР 250 в Вене.

В первом раунде квалификации украинец сыграет против Лоренцо Сонего из Италии (№55 АТР). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Ллойда Гарриса или Александра Мюллера.

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