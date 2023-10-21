Виталий Сачко – Лоренцо Сонего. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Вене
21 октября украинский теннисист Виталий Сачко (№164 АТР) начнет выступления на турнире АТР 250 в Вене.
В первом раунде квалификации украинец сыграет против Лоренцо Сонего из Италии (№55 АТР). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Ллойда Гарриса или Александра Мюллера.
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