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ATP
21 октября 2023, 16:05 | Обновлено 21 октября 2023, 16:08
327
0

Виталий Сачко – Лоренцо Сонего. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Вене

21 октября 2023, 16:05 | Обновлено 21 октября 2023, 16:08
327
0
Виталий Сачко – Лоренцо Сонего. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

21 октября украинский теннисист Виталий Сачко (№164 АТР) начнет выступления на турнире АТР 250 в Вене.

В первом раунде квалификации украинец сыграет против Лоренцо Сонего из Италии (№55 АТР). Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Ллойда Гарриса или Александра Мюллера.

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Лоренцо Сонего Виталий Сачко ATP Вена смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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