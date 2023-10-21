Срна назвал стартовый состав Шахтера на матч с ЛНЗ

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ.

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Ризнык, Топалов, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Невертон, Зубков, Сикан.

«ЛНЗ»: Пеньков, Селин, Насонов, Муравский, Калюжный, Шестаков, Рыбалка, Стасюк, Бойко, Норенков, Хобленко.

Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.