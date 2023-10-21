Украина. Премьер лига21 октября 2023, 16:14 | Обновлено 21 октября 2023, 17:21
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Срна назвал стартовый состав Шахтера на матч с ЛНЗ
Стартовый свисток прозвучит в 17:00
21 октября 2023, 16:14 | Обновлено 21 октября 2023, 17:21
1735
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В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ.
Стартовые составы команд:
«Шахтер»: Ризнык, Топалов, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Невертон, Зубков, Сикан.
«ЛНЗ»: Пеньков, Селин, Насонов, Муравский, Калюжный, Шестаков, Рыбалка, Стасюк, Бойко, Норенков, Хобленко.
Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
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Комментарии 9
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грузины и Кащук аут, Невертон ин.
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на лавкотроні чогось Матвієнко і грузини... шо ж такоє?
Цікавий склад. Як на нічию
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