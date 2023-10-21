Украина. Премьер лига21 октября 2023, 15:45 | Обновлено 21 октября 2023, 15:54
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Результативная пятка Штогрина. Нападающий вывел Черноморец вперед с Минаем
В 11-м туре УПЛ одесситы принимают дома гостей из Закарпатья
21 октября 2023, 15:45 | Обновлено 21 октября 2023, 15:54
179
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В субботу, 21 октября, в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе встречаются «Черноморец» и «Минай».
На 19-й минуте поединка игроки одесской команды повели в счете. С передачи Самсона Иеде изящным голом после удара пяткой отметился 24-летний нападающий «Черноморца» Андрей Шторгин.
Гол Шторгина остался единственным в матче «Черноморец» – «Минай» по итогам первого тайма. 1:0.
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