Результативная пятка Штогрина. Нападающий вывел Черноморец вперед с Минаем

В субботу, 21 октября, в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе встречаются «Черноморец» и «Минай».

На 19-й минуте поединка игроки одесской команды повели в счете. С передачи Самсона Иеде изящным голом после удара пяткой отметился 24-летний нападающий «Черноморца» Андрей Шторгин.

Видео гола Штогрина

Гол Шторгина остался единственным в матче «Черноморец» – «Минай» по итогам первого тайма. 1:0.