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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 15:45 | Обновлено 21 октября 2023, 15:54
179
0

Результативная пятка Штогрина. Нападающий вывел Черноморец вперед с Минаем

В 11-м туре УПЛ одесситы принимают дома гостей из Закарпатья

21 октября 2023, 15:45 | Обновлено 21 октября 2023, 15:54
179
0
Результативная пятка Штогрина. Нападающий вывел Черноморец вперед с Минаем
Instagram. Андрей Штогрин

В субботу, 21 октября, в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги в Одессе встречаются «Черноморец» и «Минай».

На 19-й минуте поединка игроки одесской команды повели в счете. С передачи Самсона Иеде изящным голом после удара пяткой отметился 24-летний нападающий «Черноморца» Андрей Шторгин.

Видео гола Штогрина

Гол Шторгина остался единственным в матче «Черноморец» – «Минай» по итогам первого тайма. 1:0.

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Андрей Штогрин Черноморец Одесса Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Минай
Источник Sport.ua
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