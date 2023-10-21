МАКСИМЮК: «После поражения в Житомире футболисты Динамо получили встряску»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Днепра» Роман Максимюк дал прогноз на игру 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой в воскресенье, 22 октября, отношения выяснят «Динамо» и «Днепр-1». Ныне 49-летний экс-игрок ждет в поединке победы киевской команды со счетом 1:0

«Наверняка, после позорного поражения в Житомире футболисты «Динамо» получили встряску от руководства клуба. Но я уверен, что «Днепр-1» просто так не сдастся, поэтому отдам хозяевам преимущество лишь в один мяч», – заявил Максимюк.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 6-е место, имея 15 очков. «Днепр-1» идет на 7-й позиции также с 15 пунктами.