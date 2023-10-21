Поединок Черноморец – Шахтер в 12-м туре УПЛ отложен

Матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» – «Шахтер», который должен был состояться 28 октября (начало – в 17:00), перенесен.

Украинская Премьер-лига пока не сообщает новую дату проведения поединка.

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 18 очков. «Черноморец» идет на 5-й позиции с 16-ю пунктами. В субботу, 21 октября, одесситы сыграют дома с «Минаем» (начало – в 15:00), а «горняки» встретятся с ЛНЗ (начало – в 17:00).