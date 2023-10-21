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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 14:41 | Обновлено 21 октября 2023, 14:51
626
8

Поединок Черноморец – Шахтер в 12-м туре УПЛ отложен

Команды не встретятся 28 октября

21 октября 2023, 14:41 | Обновлено 21 октября 2023, 14:51
626
8
Поединок Черноморец – Шахтер в 12-м туре УПЛ отложен
ФК Шахтер Донецк

Матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» – «Шахтер», который должен был состояться 28 октября (начало – в 17:00), перенесен.

Украинская Премьер-лига пока не сообщает новую дату проведения поединка.

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 18 очков. «Черноморец» идет на 5-й позиции с 16-ю пунктами. В субботу, 21 октября, одесситы сыграют дома с «Минаем» (начало – в 15:00), а «горняки» встретятся с ЛНЗ (начало – в 17:00).

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Шахтер
Источник УПЛ
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Сергей П
Чорноморець в гарній формі, хтось боїться програти і втратити залікові бали?
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Олег Заворотный
Цирк с этими переносами. Как в конце 90-х
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NoMad
Клоунада
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