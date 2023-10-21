Володько остановилась за шаг до победы в парном разряде турнира ITF в Китае
Катерина и Тимеа Бабош проиграли в матче за титул лидерам посева
Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть парный финал на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).
В матче за титул украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под вторым номером, проиграли лидерам посева Кристине Младенович (Франция) и Моюке Утидзиме (Япония).
Шэньчжэнь. Финал парного разряда
Катерина Володько / Тимеа Бабош – Кристина Младенович / Моюка Утидзима – 2:6, 5:7
Отметим, что в текущем сезоне Володько не выигрывала парных титулов. В прошлом году на ее счету были две победы на 60-тысячниках и одна – на 25-тысячнике.
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