Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Володько остановилась за шаг до победы в парном разряде турнира ITF в Китае
ITF
21 октября 2023, 14:20 | Обновлено 21 октября 2023, 14:40
140
1

Володько остановилась за шаг до победы в парном разряде турнира ITF в Китае

Катерина и Тимеа Бабош проиграли в матче за титул лидерам посева

21 октября 2023, 14:20 | Обновлено 21 октября 2023, 14:40
140
1
Володько остановилась за шаг до победы в парном разряде турнира ITF в Китае
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько не смогла выиграть парный финал на турнире ITF W100 в Шэньчжэне (Китай).

В матче за титул украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под вторым номером, проиграли лидерам посева Кристине Младенович (Франция) и Моюке Утидзиме (Япония).

Шэньчжэнь. Финал парного разряда
Катерина Володько / Тимеа Бабош – Кристина Младенович / Моюка Утидзима – 2:6, 5:7

Отметим, что в текущем сезоне Володько не выигрывала парных титулов. В прошлом году на ее счету были две победы на 60-тысячниках и одна – на 25-тысячнике.

По теме:
Володько победно стартовала на турнире ITF в Шэньчжэне
Катерина Володько – Клара Власселар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сколько заработали Калинина, Цуренко и Володько на турнире в Чжэнчжоу?
Катерина Володько (Бондаренко) Тимеа Бабош Кристина Младенович Моюка Утидзима
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»
Футбол | 21 октября 2023, 10:46 3
Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»
Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»

Бывший полузащитник «Динамо» – об игре киевлян в нынешнем сезоне

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20 октября 2023, 22:09 6
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины

Защитник «Вулверхэмптона» надеется на вызов в сборную Англии

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21.10.2023, 10:00
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Футбол | 20.10.2023, 17:37
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Теннис | 20.10.2023, 19:48
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Цікаво як Бабош грала проти подруги (чи вони посварилися?) з якою взяла кілька Шоломів і кілька Підсумкових. Взагалі цікавий фінал ITF: з чотирьох фіналісток три володарки Шоломів.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
21.10.2023, 06:00
Другие виды
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
20.10.2023, 11:52
Футбол
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
20.10.2023, 07:20 12
Футбол
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
19.10.2023, 20:38
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
Украинец Юлиан Бойко сыграет с чемпионом мира в первом раунде Scottish Open
19.10.2023, 22:19 6
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем