Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем

В субботу, 21 октября, в 14:30 по киевскому времени начнется игра 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Эвертон».

Украинский защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав «Эвертона» и выйдет на поле стадиона «Энфилд» с первых минут.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 4-е место с 17 очками. «Эвертон», имея 7 пунктов, идет 16-м.