Англия21 октября 2023, 13:41 | Обновлено 21 октября 2023, 13:47
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Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем
Украинец начнет принципиальный матч с первых минут
21 октября 2023, 13:41 | Обновлено 21 октября 2023, 13:47
137
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В субботу, 21 октября, в 14:30 по киевскому времени начнется игра 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Эвертон».
Украинский защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав «Эвертона» и выйдет на поле стадиона «Энфилд» с первых минут.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 4-е место с 17 очками. «Эвертон», имея 7 пунктов, идет 16-м.
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