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Англия
21 октября 2023, 13:41 | Обновлено 21 октября 2023, 13:47
137
0

Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем

Украинец начнет принципиальный матч с первых минут

21 октября 2023, 13:41 | Обновлено 21 октября 2023, 13:47
137
0
Миколенко – в старте Эвертона на дерби с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 21 октября, в 14:30 по киевскому времени начнется игра 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Эвертон».

Украинский защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав «Эвертона» и выйдет на поле стадиона «Энфилд» с первых минут.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 4-е место с 17 очками. «Эвертон», имея 7 пунктов, идет 16-м.

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Виталий Миколенко Эвертон Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон стартовые составы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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