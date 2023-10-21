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WTA
21 октября 2023, 13:00 | Обновлено 21 октября 2023, 14:07
646
0

Леся Цуренко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Монастире

21 октября 2023, 13:00 | Обновлено 21 октября 2023, 14:07
646
0
Леся Цуренко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

21 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В 1/2 финала украинка сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№30 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Клары Бюрель (№74 WTA) или Элизе Мертенс (№36 WTA).

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Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Монастир Жасмин Паолини
Источник Sport.ua
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