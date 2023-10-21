Леся Цуренко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Монастире
21 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).
В 1/2 финала украинка сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини из Италии (№30 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Клары Бюрель (№74 WTA) или Элизе Мертенс (№36 WTA).
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