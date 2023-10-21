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ATP
21 октября 2023, 12:50 | Обновлено 21 октября 2023, 13:11
420
0

Илья Марченко – Билли Харрис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Гамбурге

21 октября 2023, 12:50 | Обновлено 21 октября 2023, 13:11
420
0
Илья Марченко – Билли Харрис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Ілля Марченко

21 октября украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Гамбурге.

В 1/2 финала украинец сразится против Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP). Матч состоится первым запуском. Начало встречи – в 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Денниса Новака (№176 ATP) или Тристана Ламазина (№331 ATP).

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Источник Sport.ua
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