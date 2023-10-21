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  4. ВИДЕО. Гвардиола – о Холанде и Месси как номинантах на Золотой мяч-2023
Англия
21 октября 2023, 12:15 | Обновлено 21 октября 2023, 12:25
83
0

ВИДЕО. Гвардиола – о Холанде и Месси как номинантах на Золотой мяч-2023

Испанский тренер высказался о главных претендентах на трофей

21 октября 2023, 12:15 | Обновлено 21 октября 2023, 12:25
83
0
ВИДЕО. Гвардиола – о Холанде и Месси как номинантах на Золотой мяч-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о том, кто – Эрлинг Холанд или Лионель Месси – достойнее стать обладателем Золотого мяча 2023 года.

Напомним, обладатель приза станет известен совсем скоро. Во второй раз в истории France Football будет определять лучшего футболиста в мире по итогам футбольного сезона, а не календарного года. На этот раз будут учитываться достижения футболистов с 1-го августа 2022-го года до 31-го июля 2023-го.

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Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола видео
Источник Sport.ua
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