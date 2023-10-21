ВИДЕО. Гвардиола – о Холанде и Месси как номинантах на Золотой мяч-2023

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о том, кто – Эрлинг Холанд или Лионель Месси – достойнее стать обладателем Золотого мяча 2023 года.

Напомним, обладатель приза станет известен совсем скоро. Во второй раз в истории France Football будет определять лучшего футболиста в мире по итогам футбольного сезона, а не календарного года. На этот раз будут учитываться достижения футболистов с 1-го августа 2022-го года до 31-го июля 2023-го.