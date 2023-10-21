Николай МОРОЗЮК: «Игроки «Динамо» порой выходят на автопилоте»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился мнением об игре столичной команды в нынешнем сезоне.

«Команда живет в нереальном ритме, постоянно в разъездах и так далее. Жить в таком ритме очень нелегко. И плюс «Динамо» потеряло за последние год ведущих игроков. Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их места приходят максимально молодые ребята. Это все очень тяжело. Сказать, что игра кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше.

Мне игроки, как друзья рассказывают свои эмоциональные переживания, как им трудно. А я частично это могу понять. Только когда сыграл тур на следующий день полетел, сыграл поединок ЛЧ, вернулся, играешь тур и на следующий день едешь в сборную – мы тогда с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой ты выходишь просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Достаешь из себя что-то нереальное», – сказал Морозюк.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Динамо сыграло семь матчей и с 15-ю очками занимает шестое место.