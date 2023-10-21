Голкипер Буковины вернулся к тренировкам после травмы

В 13-м туре Первой лиги «Прикарпатье» 22 октября будет принимать «Буковину».

Как стало известно Sport.ua, в воскресенье основной вратарь черновчан Иван Пономаренко сможет помочь своей команде.

По информации нашего источника, из-за боли в колене голкипер вынужден был пропустить поединок предыдущего тура в Хусте. Но благодаря медперсоналу Пономаренко быстро вернулся в строй и уже тренируется в общей группе. Хотя не исключен вариант, что главный тренер «Буковины» Андрей Мельничук не захочет менять состав, который одерживал победу в Хусте и тогда ворота будет защищать Владислав Закорский.

Пока что «Буковина» занимает четвертое место в группе «А», набрав 17 очков.

Напомним, что в субботу, 14 октября, состоялось два поединка 12 тура чемпионата Украины в группе Первой лиги.