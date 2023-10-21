Арсенал был близок к подписанию Беллингема в 14 лет

Лондонский «Арсенал» был близок к подписанию полузащитника Джуда Беллингема в 14-летнем возрасте, когда он был в молодежной системе «Бирмингем Сити».

Бирмингемцы были готовы отпустить Беллингема за 500 тысяч фунтов, а «Арсенал» был согласен заплатить эту сумму. Однако из-за непредвиденной задержки не более, чем на двое суток в подписании игрока «Бирмингем» отказался от сделки и вышел из переговоров.

В нынешнем сезоне Джкд Беллингем выступает за испанский «Реал», за который сыграл десять матчей, забил десять голов и сделал три результативные передачи.