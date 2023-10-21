С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024
Соревнования пройдут в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января
Организаторы объединенного турнира United Cup (мужчины и женщины) опубликовали заявки 16 сборных, которые примут участие на соревнованиях в 2024 году.
В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.
Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).
18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.
Жеребьевка группового раунда состоится в понедельник 23 октября. В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.
ПОЛЬША
- Хуберт Хуркач (№11 АТР)
- Даниэль Михальский (№256 АТР)
- Ян Зелиньский (№22 АТР в паре)
- Ига Свентек (№2 WTA)
- Катаржина Кава (№217 WTA)
- Катаржина Питер (№67 WTA в паре)
ГРЕЦИЯ
- Стефанос Циципас (№7 АТР)
- Стефанос Сакелларидис (№403 АТР)
- Петрос Циципас (№110 АТР в паре)
- Мария Саккари (№6 WTA)
- Деспина Папамихаил (№216 WTA)
- Валентини Грамматикопуло (№117 WTA в паре)
США
- Тэйлор Фритц (№10 АТР)
- Денис Кудла (№183 АТР)
- Раджив Рав (№7 АТР в паре)
- Джессика Пегула (№4 WTA)
- Алиша Паркс (№54 WTA)
- Дезире Кравчик (№11 WTA в паре)
ФРАНЦИЯ
- Адриан Маннарино (№24 АТР)
- Антуан Эскофье (№135 АТР)
- Эдуард Роже-Васслен (№13 АТР в паре)
- Каролин Гарсия (№10 WTA)
- Амандин Эсс (№165 WTA)
- Эликсан Лешемия (№90 WTA в паре)
ЧЕХИЯ
- Иржи Легечка (№30 АТР)
- Вит Копржива (№122 АТР)
- Петр Ноуза (№97 АТР в паре)
- Маркета Вондроушова (№8 WTA)
- Сара Бейлек (№209 WTA)
- Мириам Колодзиёва (№52 WTA в паре)
ХОРВАТИЯ
- Борна Чорич (№33 ATP)
- Нино Сердарушич (№273 ATP)
- Иван Додиг (№2 ATP в паре)
- Донна Векич (№24 WTA)
- Петра Марчинко (№140 WTA)
- Тена Лукас (№224 WTA)
КАНАДА
- Феликс Оже-Альяссим (№17 ATP)
- Алексис Галарно (№186 ATP)
- Адиль Шамасдин (№200 ATP в паре)
- Лейла Фернандес (№43 WTA)
- Стейси Фанг (№225 WTA)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- Кэмерон Норри (№18 ATP)
- Дэниэл Эванс (№34 ATP)
- Нил Скупски (№4 ATP в паре)
- Кэти Боултер (№53 WTA)
- Франческа Джонс (№307 WTA)
- Майя Ламсден (№78 WTA в паре)
КИТАЙ
- Чжан Чжичжэнь (№57 ATP)
- Бу Юнчаокете (№179 ATP)
- Сунь Фацзин (№219 ATP в паре)
- Чжэн Циньвень (№19 WTA)
- Ю Сяоди (№233 WTA)
НИДЕРЛАНДЫ
- Таллон Грикспур (№25 ATP)
- Тиемо де Баккер (№715 ATP)
- Уэсли Коолхофф (№3 ATP в паре)
- Аранча Рус (№51 WTA)
- Арианна Хартоно (№166 WTA)
- Деми Схююрс (№16 WTA в паре)
ИСПАНИЯ
- Алехандро Давидович-Фокина (№26 ATP)
- Роберто Карбальес-Баэна (№64 ATP)
- Диего Вега-Эрнандес (№100 ATP в паре)
- Сара Соррибес-Тормо (№55 WTA)
- Марина Бассольс Рибера (№110 WTA)
- Нурия Паррисас-Диас (№135 WTA)
ИТАЛИЯ
- Лоренцо Сонего (№55 ATP)
- Флавио Коболли (№106 ATP)
- Андреа Пеллегрино (№101 ATP в паре)
- Жасмин Паолини (№30 WTA)
- Нурия Бранкаччио (№206 WTA)
- Анжелика Морателли (№98 WTA в паре)
СЕРБИЯ
- Новак Джокович (№1 ATP)
- Хамад Меджедович (№102 )
- Никола Качич (№65 ATP в паре)
- Ольга Данилович (№112 WTA)
- Нина Стеванович (№190 WTA)
- Деяна Раданович (№265 WTA)
НОРВЕГИЯ
- Каспер Рууд (№8 ATP)
- Андрея Петрович (№1226 ATP)
- Николай Будков Кьяер (№23 среди юниоров)
- Малене Хельго (№351 WTA)
- Ульрике Эйккери (№654 WTA)
АВСТРАЛИЯ
- Алекс де Минаур (№13 )
- Джон Миллман (№257 ATP)
- Мэттью Эбден (№6 ATP в паре)
- Айла Томлянович (№33)
- Сторм Хантер (№157 WTA)
- Эллен Перес (№24 WTA в паре)
ГЕРМАНИЯ
- Александр Зверев (№9 ATP)
- Максимилиан Мартерер (№127 ATP)
- Кай Венельт (№153 ATP в паре)
- Анжелик Кербер (№31 WTA)
- Татьяна Мария (№57 WTA)
- Лаура Зигемунд (№14 WTA в паре)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нужен «шахтерский» футбол
Игор Тудор в ближайшие выходные посетит матч «Галатасарая» против «Бешикташа»