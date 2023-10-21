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  4. С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024
ATP
21 октября 2023, 04:50 |
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С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024

Соревнования пройдут в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января

21 октября 2023, 04:50 |
50
0
С Джоковичем и Свентек. Названы сборные, которые сыграют на United Cup 2024
United Cup. Новак Джокович и Ига Свентек

Организаторы объединенного турнира United Cup (мужчины и женщины) опубликовали заявки 16 сборных, которые примут участие на соревнованиях в 2024 году.

В турнире будут принимать участие 18 сборных. Пока что известны 16 команд. Оставшиеся две станут известны после 20 ноября.

Соревнования пройдут в австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. На United Cup будет разыгран призовой фонд в размере 9.5 млн американских долларов и рейтинговые очки ATP и WTA (максимум – 500).

18 сборных будут разбиты на 6 групп. Каждый матчевый поединок будет состоять из трех игр: одиночный мужской, одиночный женский и парный смешанный.

Жеребьевка группового раунда состоится в понедельник 23 октября. В прошлом сезоне первыми чемпионами United Cup стала команда США, обыгравшая в финале сборную Италии.

ПОЛЬША

  • Хуберт Хуркач (№11 АТР)
  • Даниэль Михальский (№256 АТР)
  • Ян Зелиньский (№22 АТР в паре)
  • Ига Свентек (№2 WTA)
  • Катаржина Кава (№217 WTA)
  • Катаржина Питер (№67 WTA в паре)

ГРЕЦИЯ

  • Стефанос Циципас (№7 АТР)
  • Стефанос Сакелларидис (№403 АТР)
  • Петрос Циципас (№110 АТР в паре)
  • Мария Саккари (№6 WTA)
  • Деспина Папамихаил (№216 WTA)
  • Валентини Грамматикопуло (№117 WTA в паре)

США

  • Тэйлор Фритц (№10 АТР)
  • Денис Кудла (№183 АТР)
  • Раджив Рав (№7 АТР в паре)
  • Джессика Пегула (№4 WTA)
  • Алиша Паркс (№54 WTA)
  • Дезире Кравчик (№11 WTA в паре)

ФРАНЦИЯ

  • Адриан Маннарино (№24 АТР)
  • Антуан Эскофье (№135 АТР)
  • Эдуард Роже-Васслен (№13 АТР в паре)
  • Каролин Гарсия (№10 WTA)
  • Амандин Эсс (№165 WTA)
  • Эликсан Лешемия (№90 WTA в паре)

ЧЕХИЯ

  • Иржи Легечка (№30 АТР)
  • Вит Копржива (№122 АТР)
  • Петр Ноуза (№97 АТР в паре)
  • Маркета Вондроушова (№8 WTA)
  • Сара Бейлек (№209 WTA)
  • Мириам Колодзиёва (№52 WTA в паре)

ХОРВАТИЯ

  • Борна Чорич (№33 ATP)
  • Нино Сердарушич (№273 ATP)
  • Иван Додиг (№2 ATP в паре)
  • Донна Векич (№24 WTA)
  • Петра Марчинко (№140 WTA)
  • Тена Лукас (№224 WTA)

КАНАДА

  • Феликс Оже-Альяссим (№17 ATP)
  • Алексис Галарно (№186 ATP)
  • Адиль Шамасдин (№200 ATP в паре)
  • Лейла Фернандес (№43 WTA)
  • Стейси Фанг (№225 WTA)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

  • Кэмерон Норри (№18 ATP)
  • Дэниэл Эванс (№34 ATP)
  • Нил Скупски (№4 ATP в паре)
  • Кэти Боултер (№53 WTA)
  • Франческа Джонс (№307 WTA)
  • Майя Ламсден (№78 WTA в паре)

КИТАЙ

  • Чжан Чжичжэнь (№57 ATP)
  • Бу Юнчаокете (№179 ATP)
  • Сунь Фацзин (№219 ATP в паре)
  • Чжэн Циньвень (№19 WTA)
  • Ю Сяоди (№233 WTA)

НИДЕРЛАНДЫ

  • Таллон Грикспур (№25 ATP)
  • Тиемо де Баккер (№715 ATP)
  • Уэсли Коолхофф (№3 ATP в паре)
  • Аранча Рус (№51 WTA)
  • Арианна Хартоно (№166 WTA)
  • Деми Схююрс (№16 WTA в паре)

ИСПАНИЯ

  • Алехандро Давидович-Фокина (№26 ATP)
  • Роберто Карбальес-Баэна (№64 ATP)
  • Диего Вега-Эрнандес (№100 ATP в паре)
  • Сара Соррибес-Тормо (№55 WTA)
  • Марина Бассольс Рибера (№110 WTA)
  • Нурия Паррисас-Диас (№135 WTA)

ИТАЛИЯ

  • Лоренцо Сонего (№55 ATP)
  • Флавио Коболли (№106 ATP)
  • Андреа Пеллегрино (№101 ATP в паре)
  • Жасмин Паолини (№30 WTA)
  • Нурия Бранкаччио (№206 WTA)
  • Анжелика Морателли (№98 WTA в паре)

СЕРБИЯ

  • Новак Джокович (№1 ATP)
  • Хамад Меджедович (№102 )
  • Никола Качич (№65 ATP в паре)
  • Ольга Данилович (№112 WTA)
  • Нина Стеванович (№190 WTA)
  • Деяна Раданович (№265 WTA)

НОРВЕГИЯ

  • Каспер Рууд (№8 ATP)
  • Андрея Петрович (№1226 ATP)
  • Николай Будков Кьяер (№23 среди юниоров)
  • Малене Хельго (№351 WTA)
  • Ульрике Эйккери (№654 WTA)

АВСТРАЛИЯ

  • Алекс де Минаур (№13 )
  • Джон Миллман (№257 ATP)
  • Мэттью Эбден (№6 ATP в паре)
  • Айла Томлянович (№33)
  • Сторм Хантер (№157 WTA)
  • Эллен Перес (№24 WTA в паре)

ГЕРМАНИЯ

  • Александр Зверев (№9 ATP)
  • Максимилиан Мартерер (№127 ATP)
  • Кай Венельт (№153 ATP в паре)
  • Анжелик Кербер (№31 WTA)
  • Татьяна Мария (№57 WTA)
  • Лаура Зигемунд (№14 WTA в паре)
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United Cup Ига Свёнтек Новак Джокович сборная Польши по теннису женская сборная Польши по теннису сборная Греции по теннису женская сборная Греции по теннису женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Франции по теннису сборная Франции по теннису женская сборная Чехии по теннису сборная Чехии по теннису женская сборная Хорватии по теннису сборная Хорватии по теннису сборная Канады по теннису женская сборная Канады по теннису женская сборная Великобритании по теннису сборная Великобритании по теннису сборная Нидерландов по теннису женская сборная Испании по теннису сборная Испании по теннису женская сборная Италии по теннису сборная Италии по теннису сборная Сербии по теннису сборная Австралии по теннису женская сборная Австралии по теннису сборная Норвегии по теннису женская сборная Германии по теннису сборная Германии по теннису
Источник ATP Tour
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