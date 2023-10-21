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  4. ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
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21 октября 2023, 04:20 |
434
0

ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue

Впервые в истории журнала Vogue Ukraine посвятил 3 обложки трем спортсменкам

21 октября 2023, 04:20 |
434
0
ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Vogue

Впервые в истории журнала Vogue Ukraine посвятил три печатных переплета трем профессиональным спортсменкам.

Героинями стали Ярослава Магучих, Ольга Харлан и Элина Свитолина.

«Осеннее печатное издание Vogue Ukraine Edition выходит с жизнеутверждающим лозунгом «Воля к победе».

На обложках — украинские спортивные звезды: теннисистка Элина Свитолина, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и фехтовальщица Ольга Харлан.

Кроме материалов о моде, культуре и красоте, в издании впервые появляется раздел Social: туда вошли истории матерей и жен мужчин-бойцов полка «Азов», исследование о ментальном здоровье украинцев», – отмечают в Vogue.

ФОТО. Украинские красотки. Свитолина, Магучих и Харлан снялись для Vogue

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Ярослава Магучих Ольга Харлан Элина Свитолина фото
Источник Sport.ua
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