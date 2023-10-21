ФОТО. Украинские красотки. Харлан, Магучих и Свитолина снялись для Vogue
Впервые в истории журнала Vogue Ukraine посвятил 3 обложки трем спортсменкам
Впервые в истории журнала Vogue Ukraine посвятил три печатных переплета трем профессиональным спортсменкам.
Героинями стали Ярослава Магучих, Ольга Харлан и Элина Свитолина.
«Осеннее печатное издание Vogue Ukraine Edition выходит с жизнеутверждающим лозунгом «Воля к победе».
На обложках — украинские спортивные звезды: теннисистка Элина Свитолина, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и фехтовальщица Ольга Харлан.
Кроме материалов о моде, культуре и красоте, в издании впервые появляется раздел Social: туда вошли истории матерей и жен мужчин-бойцов полка «Азов», исследование о ментальном здоровье украинцев», – отмечают в Vogue.
ФОТО. Украинские красотки. Свитолина, Магучих и Харлан снялись для Vogue
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пятеро известных игроков выбрали турнир в Макао вместо Northern Ireland Open
The Athletic – о полузащитнике молодежной сборной Украины