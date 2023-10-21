Матч Динамо – Днепр-1: какая ситуация с дисквалификациями?

В воскресенье, 22 октября, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 11 тура УПЛ «Динамо» - «Днепр-1», начало - в 17:00.

Принять участие в игре не сможет «динамовец» Александр Караваев, получивший прямую красную карточку в матче предыдущего тура с «Полесьем».

Три предупреждения имеет Назар Волошин, следующее станет для него четвертым, что будет означать автоматический пропуск игры.

В «Днепре-1» дисквалифицированных на игру с киевлянами нет, но под угрозой находятся Руслан Бабенко и Эдуард Сарапий, которые, как и Волошин, в случае получения картточки пропустят игру следующего тура.