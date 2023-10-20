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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 23:51 | Обновлено 20 октября 2023, 23:53
33
0

Владислав НАУМЕЦ: «Нам не нужно дополнительной мотивации на Шахтер»

Игрок ЛНЗ – о текущем состоянии дел в команде из Черкасс

20 октября 2023, 23:51 | Обновлено 20 октября 2023, 23:53
33
0
Владислав НАУМЕЦ: «Нам не нужно дополнительной мотивации на Шахтер»
УПЛ. Владислав Наумец

Полузащитник черкасского ЛНЗ Владислав Наумец рассказал о готовности команды к матчу с донецким «Шахтером» в 11-м туре УПЛ.

– Влад, как провел паузу, связанную с матчами сборных? Смотрел ли какие-то матчи отбора на Евро-2024?
– По нашей сборной – смотрел все матчи. Если же говорить о том, как мы командой проводили этот период времени, то провели два спарринга с «Черноморцем»: с U-19 и первой командой. Работали в режиме двукратных тренировок, поэтому могу резюмировать, что этой паузой воспользовались достаточно продуктивно, набрали кондиции. Буквально вчера провели двустороннюю игру с командой U-19.

– Как вы сработались с Олегом Дулубом? Что изменилось в команде, в частности, в быту?
– Среди игровых аспектов: пробуем новую тактику, но в основном, строим игру через контратаки, больше акцентируем внимание на обороне. Стараемся играть компактно и агрессивно. Относительно быта, мы собираемся раньше, чтобы команда больше времени проводила вместе, стало больше каких-то совместных мероприятий.

– Завтра вам играть против «Шахтера», который получил нового главного тренера. Факт радикальных изменений на тренерском мостике горняков сыграет вам на руку?
– Честно говоря, не знаю. Поскольку Дарио Срна – очень опытный футболист, он знает, какие слова сказать ребятам, как настроить. Нам же также не нужно дополнительной мотивации, потому что «Шахтер» – действующий чемпион Украины, хочется также их обыграть. В этом чемпионате такая тенденция, что все могут друг друга обыграть, поэтому я верю в то, что мы сможем взять очки.

– У «Шахтера» в этом сезоне с левого фланга в обороне преимущественно действует Иракли Азаров. Как бы ты оценил этого парня? Что скажешь о его качествах?
– Очень качественный защитник, техничный и резкий. Видел много игр, скажу, что качественное подписание, хороший игрок.

– Знаешь ли ты, как с ним справиться завтра?
– Я думаю, что обыграть можно любого. Важно смотреть не на то, кто против тебя играет, а кто рядом.

– По твоим ощущениям, текущий чемпионат стал сильнее предыдущего?
– Я бы сказал так, что нет каких-то фаворитов в текущем чемпионате. Получается так, что все плюс-минус играют на равных. И каждый матч непредсказуем, можно брать 3 очка даже в противостояниях с крупнейшими грандами.

Игра «Шахтер» – ЛНЗ состоится в субботу, 21 октября, начало – в 17:00.

В таблице УПЛ «Шахтер» занимает 3-е место с 18 очками. У ЛНЗ 14-я позиция и 9 пунктов.

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Владислав Наумец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Шахтер - ЛНЗ
Источник УПЛ
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