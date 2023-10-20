Ювентус может отпустить Влаховича за 100 миллионов
«Реал», «Челси» и «Арсенал» могут заплатить такую сумму
Итальянский «Ювентус» может запросить за своего форварда Душана Влаховича 100 миллионов евро.
Такую сумму, вероятно, будут готовы заплатить за 23-летнего серба испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Арсенал». Рыночная стоимость Влаховича, чей контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года, оценивается в 80 миллионов евро.
В ближайшее время «Ювентус» намерен обсудить с Влаховичем возможное продление соглашения.
В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Душан Влахович сыграл шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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