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Италия
20 октября 2023, 21:38 | Обновлено 20 октября 2023, 21:39
298
0

Ювентус может отпустить Влаховича за 100 миллионов

«Реал», «Челси» и «Арсенал» могут заплатить такую сумму

20 октября 2023, 21:38 | Обновлено 20 октября 2023, 21:39
298
0
Ювентус может отпустить Влаховича за 100 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Итальянский «Ювентус» может запросить за своего форварда Душана Влаховича 100 миллионов евро.

Такую сумму, вероятно, будут готовы заплатить за 23-летнего серба испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Арсенал». Рыночная стоимость Влаховича, чей контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года, оценивается в 80 миллионов евро.

В ближайшее время «Ювентус» намерен обсудить с Влаховичем возможное продление соглашения.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Душан Влахович сыграл шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Ювентус Душан Влахович Реал Мадрид Челси Арсенал Лондон трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Источник Tuttojuve
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