Ювентус может отпустить Влаховича за 100 миллионов

Итальянский «Ювентус» может запросить за своего форварда Душана Влаховича 100 миллионов евро.

Такую сумму, вероятно, будут готовы заплатить за 23-летнего серба испанский «Реал», а также английские «Челси» и «Арсенал». Рыночная стоимость Влаховича, чей контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года, оценивается в 80 миллионов евро.

В ближайшее время «Ювентус» намерен обсудить с Влаховичем возможное продление соглашения.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Душан Влахович сыграл шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.