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  4. Николай МОРОЗЮК: «Футболисты Динамо говорят, что играют на автопилоте»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 19:27 |
979
5

Николай МОРОЗЮК: «Футболисты Динамо говорят, что играют на автопилоте»

Экс-игрок «Динамо» – о проблемах команды

20 октября 2023, 19:27 |
979
5
Николай МОРОЗЮК: «Футболисты Динамо говорят, что играют на автопилоте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Морозюк

Бывший игрок «Динамо» Киев Николай Морозюк попытался объяснить причины неудачных результатов команды за последний год:

«Команда живет в нереальном ритме, постоянно в разъездах и так далее. Жить в таком ритме очень нелегко. И плюс «Динамо» потеряло за последний год ведущих игроков. Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их места приходят максимально молодые ребята. Это все очень тяжело. Сказать, что игра кардинально изменилась – нет. Я знаю немножко больше.

Мне игроки, как друзья рассказывают свои эмоциональные переживания, как им трудно. А я частично это могу понять. Только когда сыграл тур на следующий день полетел сыграл поединок Лиги чемпионов, вернулся играешь тур и на следующий день едешь в сборную – мы тогда с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой ты выходишь просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Достаешь из себя что-то нереальное».

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Николай Морозюк Динамо Киев
Источник FanDay
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Комментарии 5
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avk2307
В заголовку та статті все перкручено. Там Морозюк про себе розказує і свій ритм і додає, що зараз вони(гравці Динамо) в такому ритмі весь час.
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+1
Алекс 19
У динамо постоянные переезды .Нужно еще сделать хотя бы перенос на матч два .Все таки пусть немногт отдохнут .Зимой от усталости на отдых на кипр ползти будут 
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+1
McLay
Бідолаги! Переїжджати з одного місця на друге це не в окопах сидіти...
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0
vruthiy-112
Коля мочить...
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0
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