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20 октября 2023, 18:25 |
1465
0

Экс-форвард Ювентуса и Ман Сити перешел в клуб из Софийской области

Валерий Божинов будет играть за «Костенец»

20 октября 2023, 18:25 |
1465
0
Экс-форвард Ювентуса и Ман Сити перешел в клуб из Софийской области
duma.bg

37-летний экс-форвард «Ювентуса», «Манчестер Сити» и ряда других команд Валерий Божинов, в активе которого 6 голов в 43 матчах за сборную Болгарии, продолжит карьеру на аматорском уровне.

О подписании Божинова сообщил «Костенец» - клуб, выступающий в чемпионате Софийской области.

Руководство «Костенца» планирует, что Божинов поможет им реализовать задачу на сезон и добыть путевку в Третью лигу болгарского футбола.

Напомним, за «Ювентус» Божинов выступал в сезоне-2006/07 (21 матч, 7 голов в Серии В и Кубке Италии), а за «Манчестер Сити» - с 2007 по 2009 годы (12 матчей, 1 гол в АПЛ и квалификации Кубка УЕФА).

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Источник ДУМА
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