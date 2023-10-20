Экс-форвард Ювентуса и Ман Сити перешел в клуб из Софийской области

37-летний экс-форвард «Ювентуса», «Манчестер Сити» и ряда других команд Валерий Божинов, в активе которого 6 голов в 43 матчах за сборную Болгарии, продолжит карьеру на аматорском уровне.

О подписании Божинова сообщил «Костенец» - клуб, выступающий в чемпионате Софийской области.

Руководство «Костенца» планирует, что Божинов поможет им реализовать задачу на сезон и добыть путевку в Третью лигу болгарского футбола.

Напомним, за «Ювентус» Божинов выступал в сезоне-2006/07 (21 матч, 7 голов в Серии В и Кубке Италии), а за «Манчестер Сити» - с 2007 по 2009 годы (12 матчей, 1 гол в АПЛ и квалификации Кубка УЕФА).