Трубин – вне заявки Бенфики на матч Кубка Португалии
Лиссабонский клуб играет с «Лузитанией»
Сегодня, 20 октября «Бенфика» в матче 1/32 финала Кубка Португалии на выезде играет с «Лузитанией» из третьего дивизиона. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не только не вышел в основе «Бенфики» на матч, но и оказался вне заявки команды. Причины такого решения главного тренера «Бенфики» Рогера Шмидта не называются.
Состав «Бенфики»: Соареш, Бернат, Морату, Антониу Силва, Аурснес, Рафа Силва, Шикиньо, Невеш, Жоау Мариу, Кабрал, Тенгстедт
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘 para o jogo desta tarde! 🦅#SCLSLB • #TaçadePortugal pic.twitter.com/jZbQiPL4z9— SL Benfica (@SLBenfica) October 20, 2023
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