Трубин – вне заявки Бенфики на матч Кубка Португалии

Сегодня, 20 октября «Бенфика» в матче 1/32 финала Кубка Португалии на выезде играет с «Лузитанией» из третьего дивизиона. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не только не вышел в основе «Бенфики» на матч, но и оказался вне заявки команды. Причины такого решения главного тренера «Бенфики» Рогера Шмидта не называются.

Состав «Бенфики»: Соареш, Бернат, Морату, Антониу Силва, Аурснес, Рафа Силва, Шикиньо, Невеш, Жоау Мариу, Кабрал, Тенгстедт