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  4. Трубин – вне заявки Бенфики на матч Кубка Португалии
Португалия
20 октября 2023, 18:32 | Обновлено 20 октября 2023, 19:21
976
3

Трубин – вне заявки Бенфики на матч Кубка Португалии

Лиссабонский клуб играет с «Лузитанией»

20 октября 2023, 18:32 | Обновлено 20 октября 2023, 19:21
976
3
Трубин – вне заявки Бенфики на матч Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 20 октября «Бенфика» в матче 1/32 финала Кубка Португалии на выезде играет с «Лузитанией» из третьего дивизиона. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не только не вышел в основе «Бенфики» на матч, но и оказался вне заявки команды. Причины такого решения главного тренера «Бенфики» Рогера Шмидта не называются.

Состав «Бенфики»: Соареш, Бернат, Морату, Антониу Силва, Аурснес, Рафа Силва, Шикиньо, Невеш, Жоау Мариу, Кабрал, Тенгстедт

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Анатолий Трубин Бенфика Кубок Португалии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitason
Причина одна- дал отдохнуть третья игра за 6 дней  ,вы что не понимаете этого ,с третьего португальского дивизиона и без Трубина обыграют эту команду ! Дайте пацану отдохнуть придти в себя!
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+8
Gargantua
неужели тренер видел игру с Мальтой?
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-5
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