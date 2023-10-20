Карло АНЧЕЛОТТИ: «Арда Гюлер в отличной форме»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти верит в турецкого полузащитника Арду Гюлера:

«Арда Гюлер находится в прекрасной форме, но ему все еще нужно время... Возможно дней 10. Он хочет начать по-другому, но он очень молод. У него есть все время в этом мире, чтобы заиграть в Мадриде. Он скоро будет готов и продемонстрирует всем свой огромный талант».

18-летний Арда Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. «Сливочные» заплатили за него «Фенербахче» 20 миллионов евро, но из-за 2 травм подряд игрок до сих пор не сумел дебютировать за свой новый клуб.