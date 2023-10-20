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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Арда Гюлер в отличной форме»
Испания
20 октября 2023, 17:34 |
185
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Арда Гюлер в отличной форме»

Главный тренер мадридского «Реала» верит в турка

20 октября 2023, 17:34 |
185
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Арда Гюлер в отличной форме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти верит в турецкого полузащитника Арду Гюлера:

«Арда Гюлер находится в прекрасной форме, но ему все еще нужно время... Возможно дней 10. Он хочет начать по-другому, но он очень молод. У него есть все время в этом мире, чтобы заиграть в Мадриде. Он скоро будет готов и продемонстрирует всем свой огромный талант».

18-летний Арда Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года. «Сливочные» заплатили за него «Фенербахче» 20 миллионов евро, но из-за 2 травм подряд игрок до сих пор не сумел дебютировать за свой новый клуб.

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Источник Фабрицио Романо
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