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  4. МЕРСОН: Выпустить Мудрика против Арсенала – лотерея, на которую стоит пойти
Англия
20 октября 2023, 17:25 |
552
1

МЕРСОН: Выпустить Мудрика против Арсенала – лотерея, на которую стоит пойти

Экс-игрок «Арсенала» – об украинском вингере

20 октября 2023, 17:25 |
552
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МЕРСОН: Выпустить Мудрика против Арсенала – лотерея, на которую стоит пойти
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что главному тренеру «Челси» Маурисио Почеттино стоит выпустить Михаила Мудрика в матче против «Канониров» (21 октября):

«Он показывал проблески хорошей игры, но теперь ему нужна стабильность. Мы видели, вероятно, как он играл на 4 из 10, а затем на 8 из 10, но мы хотим видеть от него стабильные 7 или 8.

На прошлой неделе он забил гол в ворота «Фулхэма», а затем за сборную Украины на неделе. Это должно укрепить его уверенность, и Почеттино, возможно, подумает выпустить его против «Арсенала» – это лотерея, на которую стоит пойти».

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Пол Мерсон Арсенал Лондон Челси
Источник Sky Sports
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Александр Мельничук
Мудрик забиває два а Арсенал виграє 3:2, ідеальний розклад)))))
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