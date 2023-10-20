МЕРСОН: Выпустить Мудрика против Арсенала – лотерея, на которую стоит пойти

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что главному тренеру «Челси» Маурисио Почеттино стоит выпустить Михаила Мудрика в матче против «Канониров» (21 октября):

«Он показывал проблески хорошей игры, но теперь ему нужна стабильность. Мы видели, вероятно, как он играл на 4 из 10, а затем на 8 из 10, но мы хотим видеть от него стабильные 7 или 8.

На прошлой неделе он забил гол в ворота «Фулхэма», а затем за сборную Украины на неделе. Это должно укрепить его уверенность, и Почеттино, возможно, подумает выпустить его против «Арсенала» – это лотерея, на которую стоит пойти».