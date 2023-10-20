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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 17:15 |
619
3

Экс-шеф академии Шахтера – о выезде из Донецка: «Сначала заехали в россию»

Мигель Кардосо рассказал о том, как они с Сергеем Палкиным вывозили молодежные команды горняков

20 октября 2023, 17:15 |
619
3
Экс-шеф академии Шахтера – о выезде из Донецка: «Сначала заехали в россию»
ФК Шахтер. Мигель Кардосо

Экс-шеф академии «Шахтера» Мигель Кардосо рассказал о том, как они с Сергеем Палкиным вывозили молодежные команды горняков из оккупированного Донецка:

«Через десять дней мне пришлось покинуть Донецк, потому что мой консул сказал мне: «Мигель, мы сообщим португальскому правительству, что больше не собираемся брать на себя ответственность за тебя». Поэтому я перезвонил Сергею Палкину и сказал: «Сергей, мне позвонили, и мне надо уехать из города».

Палкин попросил меня подождать, пока он составит план. Уже на следующий день он позвонил мне, и была организована колонна из двух или трех автобусов, в которых находились все футболисты из команд U-19 и U-21, а также я, мои украинские ассистенты, медицинский персонал. Впереди и позади нас ехала полиция. И вот так мы путешествовали по самой линии фронта. Сначала мы заехали в Россию, а потом вернулись в Украину. Мы поехали в город под названием Полтава».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Мигель Кардосо Шахтер Донецк U-21
Источник The Guardian
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zzg77
А впереди ехал Ахметов и дудел?
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+2
Владислав Рейский
сєпаратізда
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0
Pavel_i_CO
Хто б сумнівався. днонецьких сепарів завжди тягнуло на парашу
Ответить
0
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