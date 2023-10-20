Экс-шеф академии Шахтера – о выезде из Донецка: «Сначала заехали в россию»

Экс-шеф академии «Шахтера» Мигель Кардосо рассказал о том, как они с Сергеем Палкиным вывозили молодежные команды горняков из оккупированного Донецка:

«Через десять дней мне пришлось покинуть Донецк, потому что мой консул сказал мне: «Мигель, мы сообщим португальскому правительству, что больше не собираемся брать на себя ответственность за тебя». Поэтому я перезвонил Сергею Палкину и сказал: «Сергей, мне позвонили, и мне надо уехать из города».

Палкин попросил меня подождать, пока он составит план. Уже на следующий день он позвонил мне, и была организована колонна из двух или трех автобусов, в которых находились все футболисты из команд U-19 и U-21, а также я, мои украинские ассистенты, медицинский персонал. Впереди и позади нас ехала полиция. И вот так мы путешествовали по самой линии фронта. Сначала мы заехали в Россию, а потом вернулись в Украину. Мы поехали в город под названием Полтава».