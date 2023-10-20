Защитник Ливерпуля выбыл до конца 2023 года

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не сыграет за «красных» до конца 2023 года. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.

29-летний футболист в матче отбора к Евро-2024 против Испании (0:2) получил травму плеча. Были надежды, что левый защитник сможет восстановиться без вмешательства хирургов, но прогнозы не сбылись – шотландцу придется ложиться под операционный нож. Ориентировочный срок восстановления после травмы – 2-3 месяца.

В этом сезоне АПЛ Эндрю Робертсон отыграл 8 матчей за «Ливерпуль», отметившись 1 забитым мячом в поединке с «Вулвз» (3:1). Что интересно, это был единственный матч, когда Эндрю вывел команду на поле с капитанской повязкой.