Защитник Ливерпуля выбыл до конца 2023 года
Эндрю Робертсону понадобится операция после травмы плеча
Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не сыграет за «красных» до конца 2023 года. Эту информацию подтвердил главный тренер команды Юрген Клопп.
29-летний футболист в матче отбора к Евро-2024 против Испании (0:2) получил травму плеча. Были надежды, что левый защитник сможет восстановиться без вмешательства хирургов, но прогнозы не сбылись – шотландцу придется ложиться под операционный нож. Ориентировочный срок восстановления после травмы – 2-3 месяца.
В этом сезоне АПЛ Эндрю Робертсон отыграл 8 матчей за «Ливерпуль», отметившись 1 забитым мячом в поединке с «Вулвз» (3:1). Что интересно, это был единственный матч, когда Эндрю вывел команду на поле с капитанской повязкой.
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