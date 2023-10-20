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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Дарио Срна требует играть в шахтерский футбол»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 16:17 |
257
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Дарио Срна требует играть в шахтерский футбол»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал смену тренера в клубе

20 октября 2023, 16:17 |
257
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Дарио Срна требует играть в шахтерский футбол»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал смену тренера в клубе и поделился ожиданиями от матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ.

– Артем, уже несколько дней команду тренирует Дарио Срна. Что он внес в тренировочный процесс и как вообще атмосфера внутри команды?
– Атмосфера, если описать одним словом, то прекрасная. Дарио внес позитив. Как он вчера и говорил: позитив, легкость, свобода. Команда тренируется в отличном настроении и мотивирована.

– Чем именно вот эта легкость помогает во время тренировок и матчей?
– Игроки более раскованные, наверное. Когда у тебя такая хорошая коммуникация с тренером, то ты чувствуешь себя на поле более уверенно.

– Несмотря на всю эту легкость, все равно у Дарио и его штаба есть требования. Какие?
– Да, мы знаем эти требования. Дарио не раз говорил, что надо играть в «шахтерский» футбол. Быстрые комбинации, контроль мяча. Мы будем стараться это делать.

– Недавно ты говорил, что именно Дарио Срна был твоим примером и кумиром. Как оно, что прямо сейчас он тебя тренирует?
– Классно. В детстве и мечтать о таком не мог. Сейчас получишь удовольствие и ожидаешь каждую тренировку.

– Впереди матч с ЛНЗ. Дмитрий Чигринский сказал, что этот соперник является неудобным. Почему и что ты можешь сказать по этому сопернику?
– У нас в чемпионате Украины все соперники неудобные. Будет интересно против них сыграть. Мы ожидаем сложную игру и понимаем, что против «Шахтера» все выходят очень мотивированными.

– Ты, как черкасский парень, может знаешь, как надо сыграть против ЛНЗ, чтобы одержать победу?
– Не знаю, пока ничего не обещаю. Если что-то до матча придумаю, то увидите на поле.

Матч «Шахтер» – ЛНЗ состоится 21 октября в 17:00 по киевскому времени.

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Артем Бондаренко Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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