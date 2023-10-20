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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 15:40 | Обновлено 20 октября 2023, 15:41
783
0

Виталий ВЕРНИДУБ: «Предлагал Дибанго съездить в Киев на шоппинг»

Бывший защитник «Кривбасса» рассказал о скромности и трудолюбии Иване Дибанго

20 октября 2023, 15:40 | Обновлено 20 октября 2023, 15:41
783
0
Виталий ВЕРНИДУБ: «Предлагал Дибанго съездить в Киев на шоппинг»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Бывший защитник «Кривбасса» Виталий Вернидуб рассказал о скромности и трудолюбии левого защитника клуба Ивана Дибанго:

«Очень простой парень. Ему 21 год - он еще дитятко. Очень трудолюбивый и преданный делу. Он уже полгода сидит в Кривом Роге. Говорю ему: «Может, возьми билет в Киев и съезди погулять, сходи на шопинг, в ресторан». Но ему это не нравится. У нас три дня выходных, он из них два дня работал самостоятельно.

На сборах в Ужгороде у нас была зарядка для ребят - мы вставали в 8 утра. Это было по желанию, не обязательно. И его не было ни разу. Спрашиваю: «Ты где был?» А он говорит: «В 8 утра - это вы поздно встаете. Я уже в 7 сделал зарядку». Очень преданный парень».

В этом сезоне Иван Дибанго является одним из лучших левых защитников УПЛ. В июле-августе его признали лучшим игроком чемпионата.

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Виталий Вернидуб Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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