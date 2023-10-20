Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи: «Между нами и Виктором Осимхеном нет конфликта»
Италия
20 октября 2023, 15:27 | Обновлено 20 октября 2023, 15:33
89
0

Наполи: «Между нами и Виктором Осимхеном нет конфликта»

Неаполитанский клуб выступил с официальным заявлением

20 октября 2023, 15:27 | Обновлено 20 октября 2023, 15:33
89
0
Наполи: «Между нами и Виктором Осимхеном нет конфликта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Итальянский «Наполи» выпустил официальное заявление относительно того, что нигерийский нападающий Виктор Осимхен не хочет продлевать контракт с клубом:

«Президент клуба Аурелио Де Лаурентис никогда не говорил ничего плохого о Викторе Осимхене. Он просто сказал, что Осимхен, после согласования всех деталей контракта, передумал его подписывать. Мы надеемся, что он просто взял паузу, чтобы подумать. Через несколько недель мы свяжемся с его агентом, чтобы поговорить о будущем. Новости о конфликте «Наполи» и Виктора на 100% ложь».

Это уже не первая напряженная ситуация между Осимхеном и неаполитанским клубом. Около месяца назад нигерийский форвард был разозлен на клуб за оскорбительные видео в TikTok.

По теме:
ФОТО. Кривбасс помпезно представил Принса
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Источник: капитан Барселоны может стать одноклубником Месси и Кривцова
трансферы Наполи трансферы Серии A Виктор Осимхен продление контракта
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Футбол | 20 октября 2023, 08:20 1
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ

Наибольшей популярностью пользуется атрибутика с фамилией Ли Кан Ина

Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Футбол | 20 октября 2023, 13:28 25
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена

Нужен «шахтерский» футбол

Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Футбол | 20.10.2023, 15:35
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Бокс | 20.10.2023, 08:55
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Футбол | 20.10.2023, 12:13
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Дарио СРНА: «Шахтер будет менять тренеров, пока не найдет того, кого нужно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
19.10.2023, 08:12 3
Футбол
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 32
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43
Бокс
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
18.10.2023, 22:08
Теннис
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
19.10.2023, 09:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем