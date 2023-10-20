Наполи: «Между нами и Виктором Осимхеном нет конфликта»
Неаполитанский клуб выступил с официальным заявлением
Итальянский «Наполи» выпустил официальное заявление относительно того, что нигерийский нападающий Виктор Осимхен не хочет продлевать контракт с клубом:
«Президент клуба Аурелио Де Лаурентис никогда не говорил ничего плохого о Викторе Осимхене. Он просто сказал, что Осимхен, после согласования всех деталей контракта, передумал его подписывать. Мы надеемся, что он просто взял паузу, чтобы подумать. Через несколько недель мы свяжемся с его агентом, чтобы поговорить о будущем. Новости о конфликте «Наполи» и Виктора на 100% ложь».
Это уже не первая напряженная ситуация между Осимхеном и неаполитанским клубом. Около месяца назад нигерийский форвард был разозлен на клуб за оскорбительные видео в TikTok.
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