Наполи: «Между нами и Виктором Осимхеном нет конфликта»

Итальянский «Наполи» выпустил официальное заявление относительно того, что нигерийский нападающий Виктор Осимхен не хочет продлевать контракт с клубом:

«Президент клуба Аурелио Де Лаурентис никогда не говорил ничего плохого о Викторе Осимхене. Он просто сказал, что Осимхен, после согласования всех деталей контракта, передумал его подписывать. Мы надеемся, что он просто взял паузу, чтобы подумать. Через несколько недель мы свяжемся с его агентом, чтобы поговорить о будущем. Новости о конфликте «Наполи» и Виктора на 100% ложь».

Это уже не первая напряженная ситуация между Осимхеном и неаполитанским клубом. Около месяца назад нигерийский форвард был разозлен на клуб за оскорбительные видео в TikTok.