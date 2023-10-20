Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не может определиться, кто больше заслужил Золотой мяч – форвард его команды Эрлинг Холанд или чемпион мира Лионель Месси.

«Я всегда говорил, что при вручении Золотого мяча нужно делать две секции – для Месси и для другого игрока. Золотой мяч должен получить Эрлинг Холанд. Да и еще раз да».

«Он выиграл требл, он забил миллион голов. Но Месси... Но Лео выиграл чемпионат мира. Оба заслужили, не знаю», – сказал Гвардиола.

Букмекеры считают фаворитом Месси.