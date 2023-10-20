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  4. Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Англия
20 октября 2023, 15:35 |
1109
3

Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч

Тренер разрывается между двумя игроками

20 октября 2023, 15:35 |
1109
3
Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не может определиться, кто больше заслужил Золотой мяч – форвард его команды Эрлинг Холанд или чемпион мира Лионель Месси.

«Я всегда говорил, что при вручении Золотого мяча нужно делать две секции – для Месси и для другого игрока. Золотой мяч должен получить Эрлинг Холанд. Да и еще раз да».

«Он выиграл требл, он забил миллион голов. Но Месси... Но Лео выиграл чемпионат мира. Оба заслужили, не знаю», – сказал Гвардиола.

Букмекеры считают фаворитом Месси.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Лионель Месси Золотой мяч Жузеп Гвардиола
Источник BBC
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
Зараз вручать золотий мяч, бо Холанд з його рекордами то таке, головне чемпіонат світу. 
В 2010 році на чемпіонаті світу Мессі забив 0 (нуль) голів, і вилетіли 4-0 від німців. Але всеодно золотий мяч - Мессі, бо чемпіонат світу - то таке, головне він в Прімері багато забив. 
У 2021 прокатили другий раз підряд Левандовського, і знов дали Мессі, бо Кубок Америки виграв. 
Головне, аби був Мессі, а причина знайдеться
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+1
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introvert
Пеп стовідсотково лукавить, чудово розуміючи, що Ерлінг цього року не вартий і мізинця на нозі Мессі. Але боси МанСіті не пробачили б йому, якби сказав це відкритим текстом.
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-1
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