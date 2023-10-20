Месси или Холанд? Гвардиола рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч
Тренер разрывается между двумя игроками
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не может определиться, кто больше заслужил Золотой мяч – форвард его команды Эрлинг Холанд или чемпион мира Лионель Месси.
«Я всегда говорил, что при вручении Золотого мяча нужно делать две секции – для Месси и для другого игрока. Золотой мяч должен получить Эрлинг Холанд. Да и еще раз да».
«Он выиграл требл, он забил миллион голов. Но Месси... Но Лео выиграл чемпионат мира. Оба заслужили, не знаю», – сказал Гвардиола.
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В 2010 році на чемпіонаті світу Мессі забив 0 (нуль) голів, і вилетіли 4-0 від німців. Але всеодно золотий мяч - Мессі, бо чемпіонат світу - то таке, головне він в Прімері багато забив.
У 2021 прокатили другий раз підряд Левандовського, і знов дали Мессі, бо Кубок Америки виграв.
Головне, аби був Мессі, а причина знайдеться