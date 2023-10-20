Марченко в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжил побеждать на хардовом челленджере в Гамбурге.

В 1/4 финала украинец уверенно переиграл Адама Уолтона из Австралии (№177 ATP).

Гамбург. 1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:4, 6:1

Это был первый матч между теннисистами. Илья в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджеров.

В следующем раунде Марченко сразится против Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP).