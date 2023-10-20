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  4. Марченко в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджера
ATP
20 октября 2023, 14:54 | Обновлено 20 октября 2023, 15:08
186
1

Марченко в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджера

Илья обыграл очередного соперника в Гамбурге

20 октября 2023, 14:54 | Обновлено 20 октября 2023, 15:08
186
1
Марченко в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжил побеждать на хардовом челленджере в Гамбурге.

В 1/4 финала украинец уверенно переиграл Адама Уолтона из Австралии (№177 ATP).

Гамбург. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:4, 6:1

Это был первый матч между теннисистами. Илья в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджеров.

В следующем раунде Марченко сразится против Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP).

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Источник Sport.ua
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Falko
Ілюха в жовтні озвірив. Просто чхає на всі рейтинги. Подайте йому Джоковіча на блюдечку
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