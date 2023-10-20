ATP20 октября 2023, 14:54 | Обновлено 20 октября 2023, 15:08
186
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Марченко в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджера
Илья обыграл очередного соперника в Гамбурге
20 октября 2023, 14:54 | Обновлено 20 октября 2023, 15:08
186
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Украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжил побеждать на хардовом челленджере в Гамбурге.
В 1/4 финала украинец уверенно переиграл Адама Уолтона из Австралии (№177 ATP).
Гамбург. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Адам Уолтон (Австралия) – 6:4, 6:1
Это был первый матч между теннисистами. Илья в третий раз в сезоне пробился в полуфинал челленджеров.
В следующем раунде Марченко сразится против Билли Харриса из Великобритании (№262 ATP).
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