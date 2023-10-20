Украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь вернулся к тренировкам в общей группе команды.

24-летний воспитанник «Шахтера» сломал себе ключицу во время борьбы в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1). Эта тяжелая травма оставила его без футбола на 3 месяца и заставила «Шахтер» срочно подписать 36-летнего Дмитрия Чигринского.

В прошлом сезоне Валерий Бондарь был игроком стартового состава «горняков», отыграв 35 матчей за донецкий клуб. В них он отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

ВИДЕО Валерий Бондарь вернулся к тренировкам Шахтера