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  4. ВИДЕО. Валерий Бондарь вернулся к тренировкам Шахтера
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 14:50 |
106
0

ВИДЕО. Валерий Бондарь вернулся к тренировкам Шахтера

Защитник «горняков» наконец-то восстановился от травмы

20 октября 2023, 14:50 |
106
0
ВИДЕО. Валерий Бондарь вернулся к тренировкам Шахтера
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Украинский центральный защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь вернулся к тренировкам в общей группе команды.

24-летний воспитанник «Шахтера» сломал себе ключицу во время борьбы в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» (2:1). Эта тяжелая травма оставила его без футбола на 3 месяца и заставила «Шахтер» срочно подписать 36-летнего Дмитрия Чигринского.

В прошлом сезоне Валерий Бондарь был игроком стартового состава «горняков», отыграв 35 матчей за донецкий клуб. В них он отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

ВИДЕО Валерий Бондарь вернулся к тренировкам Шахтера

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк травма видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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