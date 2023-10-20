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  4. Чигринский оценил смену тренеру в Шахтере. «Есть психологический подъем»
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 14:30 |
371
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Чигринский оценил смену тренеру в Шахтере. «Есть психологический подъем»

Начало тренерской работы Дарио Срна

20 октября 2023, 14:30 |
371
0
Чигринский оценил смену тренеру в Шахтере. «Есть психологический подъем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский оценил смену тренера в команде. Временным наставником стал Дарио Срна.

«Дарио абсолютно не новый здесь человек. Он постоянно в контакте с игроками, с командой. Чувствуется, что все работают с позитивным настроем. Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем. Надеюсь, так дальше и продолжим».

«Дарио знает философию «Шахтера», которой уже лет 20. Быстрый футбол, много передач. Все знакомо, ничего нового. И по этой причине у нас есть этот подъем в психологии».

«Далее – матчи, и это будут непростые матчи. Такая ситуация в чемпионате у нас, что каждая встреча - финал», – сказал Чигринский.

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Шахтер Донецк Дмитрий Чигринский Дарио Срна Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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