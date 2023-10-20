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  4. Тренер Ньюкасла: «Мы чувствуем, что мы должны защитить Сандро Тонали»
Англия
20 октября 2023, 14:25 |
242
1

Тренер Ньюкасла: «Мы чувствуем, что мы должны защитить Сандро Тонали»

Эдди Хау утверждает, что итальянец будет доступен на следующий матч АПЛ

20 октября 2023, 14:25 |
242
1
Тренер Ньюкасла: «Мы чувствуем, что мы должны защитить Сандро Тонали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау утверждает, что итальянский полузащитник Сандро Тонали будет доступен на следующий матч команды в АПЛ:

«Он очень хорошо держит себя в руках. На этой неделе он дважды тренировался с командой и будет доступен на следующий матч. Мы чувствуем, что как футбольный клуб мы должны обнять и защитить Сандро, дать ему любовь и поддержку, в которой он нуждается».

Ранее сообщалось, что во время выступлений за «Милан» Сандро Тонали делал ставки на матчи своей команды. За это ему грозит трехлетняя дисквалификация, срок которой, скорее всего, будет сокращен до 1 года.

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Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
и свои 50 миллионов защитить, которые в него вбухали
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