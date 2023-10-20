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Молодежные турниры
20 октября 2023, 13:50 |
591
0

Отбор Евро. Украина U-21 узнала, где проведет следующие матчи

Команда Мельгосы поедет в Испанию

20 октября 2023, 13:50 |
591
0
Отбор Евро. Украина U-21 узнала, где проведет следующие матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ объявила о том, что следующие два формально домашних матча отбора Евро-2025 молодежная сборная Украины проведет в Испании.

17 ноября команда Унаи Мельгосы сыграет против Люксембурга U-21, а 21 числа встретится с Азербайджаном U-21. Обе встречи пройдут на стадионе клуба «Мурсия».

Украина U-21 после трех туров отбора набрала 9 очков и идет на первом месте. В прошлом матче команда обыграла Англию 3:2.

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Таблицы Евро-2025 U-21. Украинская молодежка идет на паузу лидером группы
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21 сборная Азербайджана по футболу U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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