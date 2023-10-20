Молодежные турниры20 октября 2023, 13:50 |
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Отбор Евро. Украина U-21 узнала, где проведет следующие матчи
Команда Мельгосы поедет в Испанию
20 октября 2023, 13:50 |
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УАФ объявила о том, что следующие два формально домашних матча отбора Евро-2025 молодежная сборная Украины проведет в Испании.
17 ноября команда Унаи Мельгосы сыграет против Люксембурга U-21, а 21 числа встретится с Азербайджаном U-21. Обе встречи пройдут на стадионе клуба «Мурсия».
Украина U-21 после трех туров отбора набрала 9 очков и идет на первом месте. В прошлом матче команда обыграла Англию 3:2.
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