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  4. Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 13:28 |
1219
5

Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена

Нужен «шахтерский» футбол

20 октября 2023, 13:28 |
1219
5
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Новый исполняющий обязанности тренера «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал футбол бывшего наставника Патрика ван Леувена, однако согласен, что не во всех неудачах есть вина нидерландского специалиста.

«Какой футбол нужен? Точно не такой, в который мы играли последние два-три месяца. Мы все работали и, честно скажу, помогали Патрику кое-что изменить, но, к сожалению, не идет и не идет. Я не говорю, что во всем только его вина. Нет. Может, не хватило удачи, где травмы, где футболисты иногда недорабатывали, недобегали. Но нам нужен футбол «Шахтера». Когда я говорю о «шахтерском» футболе, все точно знают, что это такое. И он будет обязательно – с новым тренером, со мной, без меня».

«И я скажу вам честно: если я буду главным тренером, но не буду играть в «шахтерский» футбол, то президент будет терпеть, но сколько – я не знаю. «Шахтерский» качественный, атакующий футбол – на первом месте. Независимо от того, кто тренер. Если этого футбола не будет, нам с тренером не по дороге. К сожалению», – сказал Срна.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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Burevestnik
згоден з попереднім коментом.
так званий Шахтьорський футбол з'явився з приходом в ШД Луческу і придбання більше десятка бразил. 
істинні вболівальники Шахтьора повинні пам'ятати  коли в складі команди в іграх УПЛ були  3 (три) (!!!)  українця і 8 легіонерів (в тому числі натуралізовані Марлос і Мораєс).
бразили розбіглись  і  всьо...
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+1
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FunnyCat_____
самое забавное,  есть вероятность того, что через несколько месяцев какой то палкинский протеже, будет говорить тоже самое про сырну 
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KIEWADIM
А шо таке Шахтарський футьол? Накупити бразильців, і нехай вони там маринуються? Так не хочуть їхати бо війна
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