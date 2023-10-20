Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена

Новый исполняющий обязанности тренера «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал футбол бывшего наставника Патрика ван Леувена, однако согласен, что не во всех неудачах есть вина нидерландского специалиста.

«Какой футбол нужен? Точно не такой, в который мы играли последние два-три месяца. Мы все работали и, честно скажу, помогали Патрику кое-что изменить, но, к сожалению, не идет и не идет. Я не говорю, что во всем только его вина. Нет. Может, не хватило удачи, где травмы, где футболисты иногда недорабатывали, недобегали. Но нам нужен футбол «Шахтера». Когда я говорю о «шахтерском» футболе, все точно знают, что это такое. И он будет обязательно – с новым тренером, со мной, без меня».

«И я скажу вам честно: если я буду главным тренером, но не буду играть в «шахтерский» футбол, то президент будет терпеть, но сколько – я не знаю. «Шахтерский» качественный, атакующий футбол – на первом месте. Независимо от того, кто тренер. Если этого футбола не будет, нам с тренером не по дороге. К сожалению», – сказал Срна.