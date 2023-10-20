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Сборная УКРАИНЫ
20 октября 2023, 11:52 | Обновлено 20 октября 2023, 11:53
620
0

Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины

Дмитрий Шутков вошел в тренерский штаб женской сборной

20 октября 2023, 11:52 | Обновлено 20 октября 2023, 11:53
620
0
Экс-голкипер Шахтера будет работать в сборной Украины
ФК Шахтер. Дмитрий Шутков

В эти дни молодежная женская сборная Украины во Львове готовится к первому раунду группового турнира Евро-2024 по футболу, который пройдет в Армении с 24 по 30 октября.

Как стало известно Sport.ua, одним из помощников Натальи Игнатович, исполняющей обязанности главного тренера молодежной женской сборной Украины, стал Дмитрий Шутков – бывший игрок национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера», который отвечает за подготовку вратарей.

Соперницами украинок в Лиге В чемпионата Европы кроме хозяек будут также сборные Люксембурга и Северной Македонии.

Ранее мы сообщали, что в составе женской национальной сборной Украины произошли изменения.

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Дмитрий Шутков женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 инсайд
Источник Sport.ua
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