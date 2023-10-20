Микель АРТЕТА: «Я ужасный неудачник»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал потерянный титул АПЛ 2022/23:

«Я ужасный неудачник. Я действительно был разочарован тем, что мы не выиграли Премьер-лигу, когда имели на это такой большой шанс. Я виню в этом себя и думал о том, правильный ли я человек, чтобы вывести «Арсенал» на новый уровень».

В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии в течение 248 дней, но в итоге пропустил вперед себя «Манчестер Сити», который выиграл свой 3-й чемпионский титул подряд.