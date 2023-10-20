Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура
Англия
20 октября 2023, 10:33 | Обновлено 20 октября 2023, 10:34
68
0

АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

На каждом стадионе будет объявлена минута молчания

20 октября 2023, 10:33 | Обновлено 20 октября 2023, 10:34
68
0
АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура
Reuters

Во избежание возможных инцидентов Премьер-лига и Английская футбольная лига ввели запрет на использование израильских и палестинских флагов на матчах в ближайшие выходные. Болельщикам не будет разрешено проносить упомянутые флаги на территорию стадиона во время матчей.

Продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС вызывает неоднозначную реакцию в Великобритании, и обе футбольные организации хотят предотвратить любые неприятности на стадионах.

Вместо этого игроки, персонал и официальные лица наденут черные повязки, а на каждом стадионе будет объявлена минута молчания в память о жертвах продолжающегося конфликта.

В начале недели футболисты сборных Англии и Италии почтили память жертв конфликта минутой молчания перед началом матча, однако в некоторых частях «Уэмбли» во время минуты памяти раздавались крики.

Позднее, несмотря на запрет полиции, в толпе на главной домашней арене английского футбола был замечен флаг Израиля, и стюарды подошли к болельщику, чтобы отобрать его.

В разных частях страны прошли акции протеста в поддержку Израиля и Палестины, и запрет на флаги был принят во избежание конфликтов на матчах.

По теме:
Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Израиль Палестина
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Бокс | 19 октября 2023, 09:25 1
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер

Верит в американца

Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Футзал | 19 октября 2023, 17:09 3
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации

Правила нарушили сборные Грузии и Армении

ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...
Футбол | 20.10.2023, 07:00
ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...
ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Футбол | 19.10.2023, 12:51
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Футбол | 20.10.2023, 07:20
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
18.10.2023, 11:20 1
Бокс
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43
Бокс
Артем ДОВБИК: «Три украинца в Жироне? Клуб за Судакова столько не заплатит»
Артем ДОВБИК: «Три украинца в Жироне? Клуб за Судакова столько не заплатит»
18.10.2023, 11:51 1
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 30
Футбол
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем