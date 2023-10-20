АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины на матчах 9-го тура

Во избежание возможных инцидентов Премьер-лига и Английская футбольная лига ввели запрет на использование израильских и палестинских флагов на матчах в ближайшие выходные. Болельщикам не будет разрешено проносить упомянутые флаги на территорию стадиона во время матчей.

Продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС вызывает неоднозначную реакцию в Великобритании, и обе футбольные организации хотят предотвратить любые неприятности на стадионах.

Вместо этого игроки, персонал и официальные лица наденут черные повязки, а на каждом стадионе будет объявлена минута молчания в память о жертвах продолжающегося конфликта.

В начале недели футболисты сборных Англии и Италии почтили память жертв конфликта минутой молчания перед началом матча, однако в некоторых частях «Уэмбли» во время минуты памяти раздавались крики.

Позднее, несмотря на запрет полиции, в толпе на главной домашней арене английского футбола был замечен флаг Израиля, и стюарды подошли к болельщику, чтобы отобрать его.

В разных частях страны прошли акции протеста в поддержку Израиля и Палестины, и запрет на флаги был принят во избежание конфликтов на матчах.