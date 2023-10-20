Дарья Снигур – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В 1/4 финала украинка сыграет против Тамары Корпач из Германии (№105 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 14:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Евы Лис (№133 WTA) или Екатерины Макаровой (№213 WTA).

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