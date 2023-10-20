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  4. Илья Марченко – Адам Уолтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
20 октября 2023, 07:19 |
48
0

Илья Марченко – Адам Уолтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Гамбурге

20 октября 2023, 07:19 |
48
0
Илья Марченко – Адам Уолтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

20 октября украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Гамбурге.

В 1/4 финала украинец сразится против Адама Уолтона из Австралии (№177 ATP). Матч состоится первым запуском. Начало встречи в 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Билли Харриса (№262 ATP) или Мате Валькуса (№235 ATP).

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Источник Sport.ua
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