Илья Марченко – Адам Уолтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Гамбурге
20 октября украинский теннисист Илья Марченко (№248 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Гамбурге.
В 1/4 финала украинец сразится против Адама Уолтона из Австралии (№177 ATP). Матч состоится первым запуском. Начало встречи в 12:00 по Киеву.
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Это будет первый матч между теннисистами.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Билли Харриса (№262 ATP) или Мате Валькуса (№235 ATP).
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