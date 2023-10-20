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ATP
20 октября 2023, 03:57 | Обновлено 20 октября 2023, 04:10
13
0

Второй челленджер в сезоне. Орлов не сумел пробиться во 2-й раунд в Ольбии

Успешно пройдя квалификацию, уккраинец проиграл в трех сетах Кириану Жаке

20 октября 2023, 03:57 | Обновлено 20 октября 2023, 04:10
13
0
Второй челленджер в сезоне. Орлов не сумел пробиться во 2-й раунд в Ольбии
БТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 464) завершил выступления на хардовом челленджере в Италии в первом раунде.

28-летний Орлов, успешно пройдя квалификацию, проиграл другому квалифаеру – Кириану Жаке из Франции (ATP 302).

Напряженная игра длилась 2 часа 51 минуту и завершилась в трех сетах в пользу француза.

Украинский теннисист лишь второй раз в году сыграл в основной сетке турнира ATP Challenger Tour. В начале августа он также проиграл в первом круге соревнований в Корденонсе.

ATP Challenger Tour 125. Ольбия (Италия). Первый круг

Владислав Орлов (Украина) [Q] – Кириан Жаке (Франция) [Q] – 7:5, 3:6, 4:6

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Владислав Орлов
Источник Sport.ua
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