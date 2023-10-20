Второй челленджер в сезоне. Орлов не сумел пробиться во 2-й раунд в Ольбии
Успешно пройдя квалификацию, уккраинец проиграл в трех сетах Кириану Жаке
Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 464) завершил выступления на хардовом челленджере в Италии в первом раунде.
28-летний Орлов, успешно пройдя квалификацию, проиграл другому квалифаеру – Кириану Жаке из Франции (ATP 302).
Напряженная игра длилась 2 часа 51 минуту и завершилась в трех сетах в пользу француза.
Украинский теннисист лишь второй раз в году сыграл в основной сетке турнира ATP Challenger Tour. В начале августа он также проиграл в первом круге соревнований в Корденонсе.
ATP Challenger Tour 125. Ольбия (Италия). Первый круг
Владислав Орлов (Украина) [Q] – Кириан Жаке (Франция) [Q] – 7:5, 3:6, 4:6
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