Второй челленджер в сезоне. Орлов не сумел пробиться во 2-й раунд в Ольбии

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 464) завершил выступления на хардовом челленджере в Италии в первом раунде.

28-летний Орлов, успешно пройдя квалификацию, проиграл другому квалифаеру – Кириану Жаке из Франции (ATP 302).

Напряженная игра длилась 2 часа 51 минуту и завершилась в трех сетах в пользу француза.

Украинский теннисист лишь второй раз в году сыграл в основной сетке турнира ATP Challenger Tour. В начале августа он также проиграл в первом круге соревнований в Корденонсе.

ATP Challenger Tour 125. Ольбия (Италия). Первый круг

Владислав Орлов (Украина) [Q] – Кириан Жаке (Франция) [Q] – 7:5, 3:6, 4:6