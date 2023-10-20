СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября

В пятницу, 20 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Оболонь – Заря

3.14 – 3.05 – 2.48

21:30 Боруссия Дортмунд – Вердер

1.33 – 6.47 – 9.15

22:00 Осасуна – Гранада

1.87 – 3.89 – 4.46

ТЕННИС

16:30 Леся Цуренко – Нурия Паррисас-Диас

1.36 – 3.19

14:00 Дарья Снигур – Тамара Корпач

1.82 – 1.99