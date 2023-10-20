Другие новости20 октября 2023, 03:50 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября
Важные события во всех видах спорта
20 октября 2023, 03:50 |
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В пятницу, 20 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Оболонь – Заря
21:30 Боруссия Дортмунд – Вердер
22:00 Осасуна – Гранада
ТЕННИС
16:30 Леся Цуренко – Нурия Паррисас-Диас
14:00 Дарья Снигур – Тамара Корпач
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