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20 октября 2023, 03:50 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября

Важные события во всех видах спорта

20 октября 2023, 03:50 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 20 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Оболонь – Заря

Favbet 3.14 – 3.05 – 2.48

21:30 Боруссия Дортмунд – Вердер

Favbet 1.33 – 6.47 – 9.15

22:00 Осасуна – Гранада

Favbet 1.87 – 3.89 – 4.46

ТЕННИС

16:30 Леся Цуренко – Нурия Паррисас-Диас

Favbet 1.36 – 3.19

14:00 Дарья Снигур – Тамара Корпач

Favbet 1.82 – 1.99

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Источник Sport.ua
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