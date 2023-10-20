Чемпионат Европы20 октября 2023, 02:59 | Обновлено 20 октября 2023, 03:24
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Ребров догнал Конькова и вышел на 11-е место по числу игр во главе сборной
На тренерской скамейке сине-желтых Ребров провел 7 матчей, одержав 4 победы
20 октября 2023, 02:59 | Обновлено 20 октября 2023, 03:24
88
0
После октябрьских матчей национальной сборной Украины против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1) в отборочном турнире Евро-2024 произошло изменение в исторической таблице тренеров сине-желтых.
Сергей Ребров довел счет поединков у руля главной команды страны до семи и догнал в реестре Анатолия Конькова (11 место).
Ребров опередил Конькова за более высоким процентом набранных очков. Уже в ноябре нынешний главный тренер сборной Украины должен войти в топ-10.
Главные тренеры сборной Украины
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