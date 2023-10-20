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Чемпионат Европы
20 октября 2023, 02:59 | Обновлено 20 октября 2023, 03:24
88
0

Ребров догнал Конькова и вышел на 11-е место по числу игр во главе сборной

На тренерской скамейке сине-желтых Ребров провел 7 матчей, одержав 4 победы

20 октября 2023, 02:59 | Обновлено 20 октября 2023, 03:24
88
0
Ребров догнал Конькова и вышел на 11-е место по числу игр во главе сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

После октябрьских матчей национальной сборной Украины против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1) в отборочном турнире Евро-2024 произошло изменение в исторической таблице тренеров сине-желтых.

Сергей Ребров довел счет поединков у руля главной команды страны до семи и догнал в реестре Анатолия Конькова (11 место).

Ребров опередил Конькова за более высоким процентом набранных очков. Уже в ноябре нынешний главный тренер сборной Украины должен войти в топ-10.

Главные тренеры сборной Украины

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Сергей Ребров статистика сборная Украины по футболу Евро-2024 тренеры Анатолий Коньков Олег Блохин Андрей Шевченко Михаил Фоменко Йожеф Сабо Алексей Михайличенко Леонид Буряк Валерий Лобановский Александр Петраков Юрий Калитвинцев Олег Базилевич Мирон Маркевич Виктор Прокопенко Андрей Баль Николай Павлов Александр Заваров Руслан Ротань
Источник Украинская ассоциация футбола
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