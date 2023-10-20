Ребров догнал Конькова и вышел на 11-е место по числу игр во главе сборной

После октябрьских матчей национальной сборной Украины против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1) в отборочном турнире Евро-2024 произошло изменение в исторической таблице тренеров сине-желтых.

Сергей Ребров довел счет поединков у руля главной команды страны до семи и догнал в реестре Анатолия Конькова (11 место).

Ребров опередил Конькова за более высоким процентом набранных очков. Уже в ноябре нынешний главный тренер сборной Украины должен войти в топ-10.

Главные тренеры сборной Украины