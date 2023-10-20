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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 02:41 | Обновлено 20 октября 2023, 03:07
52
0

Назначены судьи на матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги

Поединки 11-го тура УПЛ пройдут с 20 по 22 октября

20 октября 2023, 02:41 | Обновлено 20 октября 2023, 03:07
52
0
Назначены судьи на матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 11-го тура УПЛ 2023/24.

Поединки пройдут с 20 по 22 октября.

УПЛ. 11-й тур

20.10.2023

17:00. Оболонь – Заря. Киев. Стадион Оболонь-Арена

Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М. (Чернигов), четвертый арбитр – Каленов А.А. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Войтюк О.М. (запорожье). Арбитр ВАА – Панчишин Д.И. (Харьков), ассистент ВАА – Высоцкий В.А. (Запорожье), наблюдатель ВАА – Плужник А.А. (Харьков). Делегат УАФ – Прокопович Г.В. (Чернигов).

19:00. Металлист 1925 – Кривбасс. Киев. Стадион Левый берег

Арбитр – Шандор О.А. (Львов), ассистенты арбитра – Чос М.В. (Киевская обл.), Сердюк Д.А. (Полтава), четвертый арбитр – Соловьян О.М. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Коваленко Г.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Блавацкий Р.А. (Львов), ассистент ВАА – Приступа С.А. (Черкасская обл.), наблюдатель ВАА – Курганов В.В. (Черкассы). Делегат УАФ – Иванченко Ю.А. (Киевская обл.).

21.10.2023

15:00. Черноморец – Минай. Одесса. Стадион Черноморец

Арбитр – Новохатний В.В. (Черкассы), ассистенты арбитра – Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), Романов Д.М. (Днепр), четвертый арбитр – Резников Д.М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Лисенчук С.Г. (Киевская обл.). Арбитр ВАА – Коваленко А.А. (Полтава), ассистент ВАА – Шлончак С.М. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Можаровский Ю.А. (Львов). Делегат УАФ – Гецко И.М. (Одесса).

17:00. Шахтер – ЛНЗ. Львов. Стадион Арена Львов

Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Стрелецкая М.С. (суммы), Грушко С.А. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Козорог К.В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Задиран С.М. (Днепр). Арбитр ВАА – Балакин М.А. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Жуков А.В. (Харьков), наблюдатель ВАА – Арановский Е.А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Задорожняк С.Г. (Черновцы).

19:00. Александрия – Колос. Александрия. Стадион Ника

Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Поважный Я.А. (Харьков), Остапчук В.И. (Львов), четвертый арбитр – Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Дердо В.Г. (черноморск). Арбитр ВАА – Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистент ВАА – Куцев В.А. (Киевская обл.), наблюдатель ВАА – Абдула А.Б. (Харьков). Делегат УАФ – Лютый В.А. (запорожье).

22.10.2023

13:00. Верес – ЛНЗ. Ровно. Стадион Авангард

Арбитр – Омельченко А.В. (Славянск), ассистенты арбитра – Данильченко Е.А. (Луганск), Оганесян Д.К. (Луганск), четвертый арбитр – Заброда К.В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Арбитр ВАО – Шурман Д.Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Матяш В.В. (Донецк), наблюдатель ВАА – Дердо А.В. (черноморск). Делегат УАФ – Кузнецов М.С. (Хмельницкий).

15:00. Ворскла – Полесье. Полтава. Стадион Ворскла им. А. Бутовского

Арбитр – Козык Я.В. (Мукачево), ассистенты арбитра – Запороженко Д.И. (Запорожье), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр – Причина С.Р. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража – Швецов В.Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), ассистент ВАА – Нижник В.А. (Винница), наблюдатель ВАА – Деревинский О.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Прохорович А.В. (суммы).

17:00. Динамо – Днепр-1. Киев. Стадион Динамо им. В.В. Лобановского

Арбитр – Копиевский В.В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Гашков Е.Л. (Черновцы), Чопилко Т.Г. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Дьордь Н.В. (Ужгород), наблюдатель арбитража – Покидько И.Р. (Полтава). Арбитр ВАА – Козыряцкий М.С. (Запорожье), ассистент ВАА – Коротин В.И. (Черкассы), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Симонов Г.Ф. (Киев).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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