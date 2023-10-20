Беттер не смог выиграть £3056 на экспрессе из 14 игр из-за гола Сан-Марино

Пользователь Twitter с ником @lucajoe0 поставил 20 фунтов стерлингов на экспресс из 14 игр на матчи квалификации Евро-2024.

Беттер мог выиграть £3056, однако одно событие не сыграло.

У игрока зашли 13 пиков, включая победы Норвегии, Испании, Португалии, Греции и Италии 14 октября.

Он также правильно предсказал победы Грузии, Румынии и Турции после того, как все они сыграли 15 октября, а Португалия и Ирландия одержали победы в понедельник, 16 октября.

Но вечером 17 октября, его экспресс рухнул на последнем событии, когда Алессандро Голинуччи сравнял счет за Сан-Марино в отборочном матче группы H против Дании.

@lucajoe0 правильно предсказал победу Дании, которая обыграла команду Фабрицио Константини со счетом 2:1, но он не думал, что обе команды забьют.

Лука опубликовал видео своего купона с подписью: «Я проклят».

Для сборной Сан-Марино это был первый гол с сентября 2021 года. Тогда команда разгромно проиграла Польше со счётом 1:7.