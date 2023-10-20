Против Панны не попрешь. Стародубцева вылетела с 80-тысячника в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 123) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W80 в Мэйконе (США).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах уступила Панне Удварди (Венгрия, WTA 123) за 1 час и 39 минут.

ITF W80 Мэйкон. Хард. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) [4] – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

Украинка прервала винстрик из 6 матчей.

В четвертьфинале 80-тысячника Панна сыграет против Ралуки Джорджины Шербан.