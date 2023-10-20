ITF20 октября 2023, 00:15 |
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Против Панны не попрешь. Стародубцева вылетела с 80-тысячника в США
Юлия в двух сетах уступила Удварди во 2-м раунде соревнований в Мэйконе
20 октября 2023, 00:15 |
61
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 123) завершила выступления на хардовом турнире серии ITF W80 в Мэйконе (США).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах уступила Панне Удварди (Венгрия, WTA 123) за 1 час и 39 минут.
ITF W80 Мэйкон. Хард. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) [4] – 2:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
Украинка прервала винстрик из 6 матчей.
В четвертьфинале 80-тысячника Панна сыграет против Ралуки Джорджины Шербан.
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